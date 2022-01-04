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تصريح متفائل.. عالم لقاحات يكشف مستقبل كورونا: علينا أن نتجاوز هذا الشتاء

Lebanon 24
04-01-2022 | 02:30
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أدلى كبير الباحثين في تجارب لقاح "أسترازينيكا" البروفيسور أندرو بولارد بتصريح متفائل حول مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

 

وقال أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، والتي طوّرت لقاح "أسترازينيكا": "أسوأ سيناريوهات كوفيد-19 باتت وراءنا حتى مع انتشار أوميكرون".

 

وفي حديث لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أوضح بولارد أن الأمور ستتحسن ولكن "علينا أن نتجاوز هذا الشتاء".

 

ووصف بولارد إجراء إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا كل ستة شهور بأنه "غير عملي"، مؤكدا أنه "لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى تتوفر المزيد من الأدلة التي تثبت جدواها وآثارها الطبية".

 

وأوضح أنه "لا جدوى من محاولة وقف جميع الإصابات. في مرحلة ما، يجب على المجتمع أن ينفتح رغم التهديد من أوميكرون"، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

وأضاف: "ستمر مرحلة تنتشر فيها العدوى، لذا علينا الانتباه في فصل الشتاء. قرارات الإغلاق وغيرها من الإجراءات الصحية تأتي من السلطات وليس العلماء".

 

واختتم بولارد حديثه قائلا: "علينا الاعتماد على اللقاحات ولا يزال الخطر الأكبر متمثلا بغير المطعمين".

 

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 290 مليون إصابة، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى قرابة 5.8 ملايين حالة وفاة، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز".

المصدر: سكاي نيوز
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