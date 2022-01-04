التغيير السياسي في اقتصادات الاتحاد الأوروبي الثلاثة آت

يتغير ميزان القوى في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي مما قد يترك آثارا كبيرة على الأسواق المالية. لقد طوت ألمانيا للتو الصفحة على 16 عامًا من القيادة لأنجيلا ميركل، وتستعد فرنسا لانتخابات رئاسية غير مؤكدة في الربيع، وتنتظر إيطاليا بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان ماريو دراجي سيترك منصب رئيس الوزراء. قال إريك نيلسن ، كبير الاقتصاديين في مجموعة "يونيكريديتو"، في مذكرة للعملاء في كانون الأول، "قد نكون في" لحظة فاصلة "عميقة إلى حد ما، مع آثار إيجابية كبيرة على السياسات".

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال نيلسن: "ستُدخل الحكومة الألمانية الجديدة إصلاحات مهمة في ألمانيا، إذا كانت أقل احتلالاً للعناوين والصراحة، فإن ذلك مرغوب فيه، ومن المرجح جدًا أن تسهل أيضًا الإصلاحات في أوروبا". وعدت الحكومة الألمانية المنشأة حديثًا بإزالة الكربون عن الاقتصاد الألماني والاستثمار في الرقمنة. في الوقت نفسه، تتمثل فكرتها أيضًا في اتباع سياسة مالية سليمة اعتبارًا من العام 2023 وصاعدًا، بمجرد تلاشي التحفيز للتعامل مع جائحة كورونا. من المحتمل أن تؤثر هذه الأهداف على المناقشات الأوروبية حول كيفية تحديث كتاب القواعد المالية، وهو موضوع يتابعه اللاعبون في السوق عن كثب. كانت منطقة اليورو تعاني من عجز وديون صارمة، ولكن كان هناك نقص في إنفاذ هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، يتساءل آخرون عما إذا كانت هذه الأهداف لا تزال صالحة في عالم ما بعد الجائحة. كم ستنفق الحكومات، وأين، يمكن أن يكون لها آثار مباشرة على سوق السندات. وقال المحللون في مجموعة "إي أن جي" في مذكرة في كانون الأول، "التحفيز الحكومي السابق بالإضافة إلى سياسات الاستثمار المثيرة للإعجاب للحكومة الجديدة ستتكشف في العام 2022 وستؤدي إلى أداء نمو ممتاز". نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2٪ في الربع الثاني من العام 2021 و1.7٪ في الربع الثالث، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. في العام 2020 بأكمله، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪. وقد تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بالوباء وقضايا سلسلة التوريد. وأضاف نيلسن، "بمجرد أن تبدأ الاحتكاكات في سلسلة التوريد العالمية بالانحسار وتنتهي الموجة الرابعة من الوباء، سوف ينتعش الإنتاج الصناعي بقوة، وسيبدأ الاستهلاك الخاص في الانتعاش وستزدهر الاستثمارات، ويجب أن يشهد الاقتصاد الألماني عودة رائعة باعتباره بطل النمو الأوروبي 2022". وفي تشرين الأول، توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 4.6٪ في العام 2022، وكان هذا أعلى من تقديرات فرنسا وإيطاليا".

وتابعت الشبكة، "في ما يتعلق بفرنسا، يتجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في أواخر نيسان. لم يعلن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بعد عن نيته الترشح لولاية ثانية. ومع ذلك، يبدو أنه يحتل الصدارة بين جميع المرشحين. لكن هناك متسع من الوقت لتغيير استطلاعات الرأي، خاصة مع قيام المرشحين الجدد بإضفاء الطابع الرسمي على خططهم للرئاسة. يُنظر إلى إريك زمور، المرشح المناهض للهجرة، على أنه تهديد للسياسية ذات الفكر المماثل لمارين لوبان. وفي الوقت نفسه، يُنظر أيضًا إلى وصول فاليري بيكريس لقيادة حملتها المحافظة من يمين الوسط على أنه تحدٍ لماكرون، إذا قرر الترشح لولاية ثانية. ووصف نيلسن بيكريس بأنها "منافسة جادة لماكرون المرشح المفضل، والذي لم يُعلن بعد"، إذا وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات. في الوقت الحالي، فهي تحتل المركز الرابع بعد ماكرون والمرشحين اليمينيين المتطرفين. وقال محللون في مجموعة "إي أن جي"، "سيتعين على ماكرون بالتالي السير في مسار أضيق لإصلاح فرنسا، لا سيما في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والخدمة العامة وسوق العمل". ومع ذلك، فإن فوز ماكرون يعني أن فرنسا لا يزال لديها زعيم موالٍ لأوروبا يتطلع إلى العمل مع ألمانيا وإيطاليا لإصلاح المنطقة".

وأضافت، " في إيطاليا وفي الخارج، يريد الجميع معرفة ما إذا كان ماريو دراجي سيظل رئيسًا لوزراء البلاد، أو ما إذا كان سيختار أن يكون الرئيس القادم بدلاً من ذلك. هذا الأخير من شأنه أن يجلب موجة جديدة من عدم اليقين السياسي بالنظر إلى انقسام البرلمان الإيطالي. قال ولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات "تينيو"، في مذكرة في كانون الأول، "خلاصة القول هي أن التوازن السياسي الذي ساد منذ تعيين دراجي كرئيس للوزراء من المقرر أن يهتز، إن لم يتم كسره، من خلال التصويت الرئاسي القادم". كرئيس، سيكون لدراجي تأثير مباشر أقل على السياسة الإيطالية. وأضاف بيكولي، "سيكافح دراجي للتصرف نيابة عن إيطاليا في مواجهة الاتحاد الأوروبي من القصر الرئاسي". ومع ذلك، سيظل لإيطاليا رئيس مؤيد لأوروبا سيكون له رأي في بعض الإجراءات التي قد تتخذها حكومة جديدة. وأشار بيكولي إلى أنه إذا ظل دراجي رئيسًا للوزراء، فقد يكون عمله "أكثر تعقيدًا في الأشهر المقبلة، اعتمادًا على كيفية إدارة الائتلاف الحاكم لعملية الانتخابات الرئاسية". دراجي هو رئيس حكومة تكنوقراطية تدعمها مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الإيطالي. بدون تصويتهم، قد يواجه عمل دراجي عقبات عند تقديم قوانين جديدة. ومع ذلك، "في هذا السيناريو، سيظل دراجي بالتأكيد رئيسًا للوزراء حتى الانتخابات في العام 2023، مما يضمن لإيطاليا تأثيرًا غير مسبوق على السياسات الأوروبية الرئيسية العام المقبل، بينما ربما يترك السياسة الإيطالية أقل ثباتًا إلى حد ما على المدى الطويل"، على حد قول نيلسن".