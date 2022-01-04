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"حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بـ"كورونا"

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:00
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أكدت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء أن رئيس المكتب السياسي لها في الخارج خالد مشعل أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية لـ"حماس" إقليم الخارج، قوله في بيان إنه "بعد إجراء الفحص الطبي تبينت إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفيروس كوفيد-19".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وأن الأعراض لدى مشعل طفيفة، وهو "يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره في المنزل".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "القدس" الفلسطيني بأن مشعل أصيب بالفيروس بعد مخالطته أحد المصابين.
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