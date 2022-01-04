متحور جديد وخطير من كورونا يظهر.. وكشف معلومات عن المصاب صفر في هذا البلد!

كتبت "العربية":

أصيب 12 شخصًا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا. والمصاب صفر هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، لذلك يفترض الخبراء أن المصاب نقل الفيروس من الكاميرون، البلد الواقع في وسط إفريقيا.

وتم اكتشاف المتحور الجديد من قبل خبراء في مستشفى جامعة مرسيليا يوم 9 كانون الأول، وهو يحمل اسما بشكل مؤقت: B.1.640.2

وفي دراسة أولية صدرت في 29 كانون الأول الماضي، قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية، إنهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس. ويبدو أن هذا المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي.

ويأتي رصد المتحور الجديد فيما يواصل المتحور أوميكرون التفشي عالميا.

وفي محاولة لتفسير هذا التفشي المتسارع لأوميكرون، أوضحت دراسة دنماركية نشرت الأسبوع الماضي، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا أفضل من المتحور دلتا في مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاح.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف كانون الأول إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح.

كما أشارت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاغن، بحسب رويترز، إلى أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس، لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.