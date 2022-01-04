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الاحتكاكات بين أفغانستان وجيرانها.. كيف علقت عليها إيران؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:30
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عزا مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية سبب اندلاع اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية وقوات كل من إيران وباكستان وتركمانستان في الآونة الأخيرة، إلى قلة احترافية حرس الحدود الأفغاني.

وقال مدير قسم غرب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي على صفحته الشخصية على "تويتر" إنّ الاشتباكات المحدودة التي حصلت على الحدود الافغانية مع كل من إيران وباكستان وتركمانستان خلال الأشهر الأخيرة، جاءت بسبب "التصرفات غير المهنية" لعناصر "طالبان" وعدم معرفتهم بالمنطقة الحدودية والحدود الرسمية.

وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت أمس بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة "طالبان" وحرس الحدود التركماني في إقليم جوزجان على حدود البلدين.

ووقعت حوادث مماثلة في كانون الأول الماضي، تورط فيها مسلحون من "طالبان" على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.
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