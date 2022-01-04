18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الاحتكاكات بين أفغانستان وجيرانها.. كيف علقت عليها إيران؟
Lebanon 24
04-01-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عزا مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية سبب اندلاع اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية وقوات كل من إيران وباكستان وتركمانستان في الآونة الأخيرة، إلى قلة احترافية حرس الحدود الأفغاني.
وقال مدير قسم غرب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي على صفحته الشخصية على "تويتر" إنّ الاشتباكات المحدودة التي حصلت على الحدود الافغانية مع كل من إيران وباكستان وتركمانستان خلال الأشهر الأخيرة، جاءت بسبب "التصرفات غير المهنية" لعناصر "طالبان" وعدم معرفتهم بالمنطقة الحدودية والحدود الرسمية.
وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت أمس بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة "طالبان" وحرس الحدود التركماني في إقليم جوزجان على حدود البلدين.
ووقعت حوادث مماثلة في كانون الأول الماضي، تورط فيها مسلحون من "طالبان" على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
Lebanon 24
تسعيرةٌ جديدة للبنزين يوم غد.. إليكم ثمنه المُتوقع
16:00 | 2022-01-03
03/01/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
Lebanon 24
أول تعليق.. هكذا ردّ "الوطني الحر" على كلام نصرالله
12:05 | 2022-01-03
03/01/2022 12:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
Lebanon 24
مشهدٌ يتكرّر في سوق الدولار.. هذا ما يخاف منه الصّرافون
11:06 | 2022-01-03
03/01/2022 11:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
ماذا قال بخاري بعد خطاب نصرالله؟
12:55 | 2022-01-03
03/01/2022 12:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون الثاني سيكون الشهر الأبرد.. لبنان على موعد مع سلسلة منخفضات جوية ستبدأ في هذا الموعد
Lebanon 24
كانون الثاني سيكون الشهر الأبرد.. لبنان على موعد مع سلسلة منخفضات جوية ستبدأ في هذا الموعد
00:19 | 2022-01-04
04/01/2022 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-01-04
"سانا": قوات أميركية نفّذت عملية إنزال جوي في ريف الحسكة
10:00 | 2022-01-04
العالم تحت التهديد.. علماءٌ يدقون ناقوس الخطر بسبب "نهرٍ"!
09:30 | 2022-01-04
خبر إيجابي عن "أوميكرون"...
09:00 | 2022-01-04
أول دولة عربية تُسجّل حالة وفاة بمتحور "أوميكرون"
08:30 | 2022-01-04
ماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن؟
08:00 | 2022-01-04
التغيير السياسي في اقتصادات الاتحاد الأوروبي الثلاثة آت
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
04/01/2022 17:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
04/01/2022 17:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
04/01/2022 17:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact