غوتيريش يأسف لغياب "التفاهم السياسي" في السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة العنف المستمر في السودان، ودعا قوات الأمن إلى أقصى درجات ضبط النفس.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بيان للمتحدث باسم الأمين العام، أنه علم باستقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ويأسف لغياب تفاهم سياسي على سبل المضي قدماً رغم خطورة الوضع.

وقال البيان: "يشجع الأمين العام كل أصحاب المصلحة على مواصلة الانخراط في حوار هادف للتوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم".

وأكد الأمين العام في البيان أن تطلعات السودانيين إلى الانتقال الذي يؤدي إلى الحكم الديمقراطي أمر بالغ الأهمية.