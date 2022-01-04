عربي-دولي

"أخدوم العزم" تغمر بعض القرى في سلطنة عمان

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-903710-637769022169131893.jpg
Doc-P-903710-637769022169131893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، إلى غرق العديد من المناطق السكنية.

وأفادت وسائل إعلام في سلطنة عمان بأن بعض القرى في مدينة مسقط غمرت بالمياه جراء تأثير العاصفة "أخدود العزم".

وقامت شرطة عمان، بإغلاق عدد من الطرق في مدينة مسقط لضمان سلامة الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وتم أيضا قطع السير على الطريق المقابل لمديرية الوزارات باتجاه مسقط.

وطلبت الشرطة، من سائقي المركبات توخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة".

كما أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة الغبرة بولاية بوشر نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار، ونقلهم إلى أماكن آمنة وجميعهم بصحة جيدة.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد أشارت إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بالمنخفض الجوي "أخدود العزم". ونبهت إلى ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة اليوم ويوم غد تزامنا مع هبوب الرياح النشطة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-01-04
10:00 | 2022-01-04
09:30 | 2022-01-04
09:00 | 2022-01-04
08:30 | 2022-01-04
08:00 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website