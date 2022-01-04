ماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن؟

تحدث ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، عن مصر والأردن، في مقال حديث بمجلة "نيوزويك" ‏الأميركية.‏

وتناول تشارلز في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء، الذي يعد الأول له في مطبوعة أميركية منذ عقد من الزمان، البيئة وقضية تغير المناخ.

وتطرق إلى تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التدهور البيئي الذي رصده بنفسه أثناء زياراته إلى الأردن ومصر وبربادوس، بحسب قوله.



وقال: "في شهر تشرين الثاني 2021، سافرت إلى الأردن، وكنت أقف في موقع تعميد يسوع، وتمكنت من رؤية مستويات المياه المستنفدة في واحدة من أكثر البلدان فقرا بالمياه في العالم ".



وتابع: "في مصر التي سترأس الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف، سمعت عن التأثير المدمر لتغير المناخ على المياه والزراعة في دلتا النيل، وهي حاليا واحدة من أكثر النظم البيئية ضعفا على كوكب الأرض".

وأضاف: "وفي وقت لاحق من نوفمبر، عندما سافرت إلى بربادوس، استمعت إلى مخاوف الناس من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديده لوجود بلادهم".

ومضى أمير ويلز في مقاله بالتشديد على أن "العالم على حافة الهاوية، ونحن بحاجة إلى تعبئة عاجلة لقاعدة شبيهة بالحرب إذا أردنا الفوز".

وكشف الأمير تشارلز عن بعضا من خطته للقضاء على التغير المناخي، بما في ذلك "الدعوة لتقليل الانبعاثات والسيطرة على بصمتنا الكربونية المتزايدة باستمرار".

وبيّن في حديثه: "ما هو واضح هو أن أفعالنا مهمة، نحن نعلم ما يتعيّن علينا القيام به، مع تزايد عدد السكان الذين يخلقون طلبا متزايدا على الموارد المحدودة للكوكب يجب علينا تقليل الانبعاثات واتخاذ إجراءات لمعالجة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي، بما في ذلك من الوقود الأحفوري ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإذا تمكنا من وضع قيمة مناسبة على الكربون، فيمكننا جعل حلول احتجاز الكربون أكثر اقتصادا".

وتحدث الأمير تشارلز في مقاله عن جهود والده الراحل، الأمير فيليب، لتحديد الأضرار التي لحقت بكوكب الأرض، من خلال الصندوق العالمي للحياة البرية، والذي ساعد في إنشاءه.

كما أثنى على ولديه الأميران، وليام وهاري، لعملهما في مكافحة تغير المناخ، وسلط الضوء على جائزة وليامز إيرثشوت، وكذلك العمل الذي قام به هاري في أفريقيا لمعالجة تأثير تغير المناخ.

وقال تشارلز: "بصفتي أب، فأنا فخور بأن أبنائي أدركوا هذا التهديد".

وكتب ولي عهد بريطانيا في ختام مقاله: "عيون أبنائنا وأحفادنا تحكم علينا، ومع دخولنا عام جديد، لا توجد لحظة نضيعها".