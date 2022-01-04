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عربي-دولي
أول دولة عربية تُسجّل حالة وفاة بمتحور "أوميكرون"
Lebanon 24
04-01-2022
|
09:00
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سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة لامرأة مصابة بمتحور "أوميكرون".
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا، مشيرا إلى أن متحور "أوميكرون" شرع في الانتشار في المغرب وبات يهمين على مجمل الإصابات.
وأوضح أن "هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش"، كاشفا أنه تم تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة".
وأضاف "إن السيدة غير ملقحة بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
المصدر:
روسيا اليوم
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