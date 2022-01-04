عربي-دولي

أول دولة عربية تُسجّل حالة وفاة بمتحور "أوميكرون"

Lebanon 24
04-01-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-903722-637769046983405959.jpg
Doc-P-903722-637769046983405959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة لامرأة مصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط، إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا، مشيرا إلى أن متحور "أوميكرون" شرع في الانتشار في المغرب وبات يهمين على مجمل الإصابات.

وأوضح أن "هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش"، كاشفا أنه تم تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة".

وأضاف "إن السيدة غير ملقحة بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-01-04
10:00 | 2022-01-04
09:30 | 2022-01-04
08:30 | 2022-01-04
08:00 | 2022-01-04
07:30 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website