"سانا": قوات أميركية نفّذت عملية إنزال جوي في ريف الحسكة

نفذت طائرات أميركية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي في ريف الحسكة الجنوبي، داهمت على إثره عددا من المنازل.وأوضحت المصادر إن "القوات الأميركية نفذت عملية الإنزال على قرية الدشيشة عبر أربع مروحيات ومسيرة وقوة أرضية برفقة مسلحين من "قسد".وبيّنت المصادر أن "القوات الاميركية فرضت طوقا على المنطقة المذكورة وداهمت عددا من منازل القرية".