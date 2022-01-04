عربي-دولي

القوات الأمنية السودانية تُفرّق متظاهرين في الخرطوم وبورسودان

Lebanon 24
04-01-2022 | 11:30
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استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت في مدن سودانية، بما فيها الخرطوم وبورسودان، احتجاجا على استمرار حكم العسكر.

ومنذ ساعات الصباح انتشرت قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم تزامنا مع دعوات للمظاهرات.

وأفادت "روسيا اليوم" أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بورسودان، وكذلك على محتجين وصلو إلى قصر الرئاسة بوسط الخرطوم.

المصدر: روسيا اليوم
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