عربي-دولي

متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2022 | 12:30
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قام عدد من مربي النحل في تشيلي بإطلاق حوالي 10000 نحلة أمام القصر الرئاسي، احتجاجا على موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف.

واعتقلت قوات الأمن التشيلية في العاصمة سانتياغو، عددا من مربي نحل نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي ونظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.

وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.

وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوها أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وقد أصيب سبعة من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.

من جانبها قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.
المصدر: روسيا اليوم

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