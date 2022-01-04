عربي-دولي

العراق.. حراك سياسي مكثف لتشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
04-01-2022 | 15:30
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن حراكا سياسيا مكثفا تشهده البلاد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكر المراسل أن المباحثات بين الكتل السياسية بدأت تتوسع، خاصة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وأضاف أن محمد الحلبوسي رئيس تحالف "تقدم" ثاني أكبر الفائزين بالانتخابات، زار الفائز الأول فيها مقتدى الصدر من خلال "الكتلة الصدرية" وبحثا تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن وفدا من التيار الصدري زار في ذات اليوم، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لذات السبب.
وتابع أن العاصمة بغداد تشهد يوميا حراكا مكثفا بين ممثلي الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: روسيا اليوم
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