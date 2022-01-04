عربي-دولي

متحدث باسم "البنتاغون": مجموعات إيرانية تهدّد قواتنا في سوريا

Lebanon 24
04-01-2022 | 16:49
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عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، ليلة الأربعاء، عن قلق واشنطن من المجموعات المدعومة من إيران في العراق.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم "البنتاغون عقب إعلان التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن إسقاط الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين، الثلاثاء، لدى اقترابهما من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية غربي بغداد.

وقال كيربي في تصريحات له: "مهمتنا تبقى بالتنسيق مع الحكومة في بغداد".

والاثنين الماضي، تم إحباط هجوم مماثل، عندما أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد.

وفي حين لم يذكر التحالف اسم الجهة المسؤولة عن الهجمات، فإن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القوات الأميركية من وقت إلى آخر في العراق وسوريا.

وقال كيربي في هذا الصدد إن الولايات المتحدة "تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا"، مضيفا: "نرصد تهديدات متنامية من جماعات مسلحة إيرانية ضد قواتنا".

وتقود الولايات المتحدة التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا. وهناك 900 جندي أمسركي في سوريا و2500 جندي أميركي في العراق.

وجاءت الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الإيراني، في ضربة أميركية في بغداد في 3 كانون الثاني 2020.
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