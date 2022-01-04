قصف قاعدة فيكتوري في مطار بغداد بـ4 صواريخ كاتيوشا

أفاد مصدر أمني عراقي صباح الأربعاء لـ"العربية" أن قصف صاروخي استهدف قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي تم بـ 4 صواريخ كاتيوشا أطلقت من غرب بغداد.وتعرض مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم قوات التحالف الدولي "قاعدة فيكتوري سابقا" في مطار بغداد الاثنين لهجوم بطائرتين مسيرتين كُتب عليهما "عمليات ثأر القادة".وأفادت وسائل إعلام عراقية إن "المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين تمكن نظام الدفاع الـCRAM من اسقاطهما".