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هبوط طائرة إف 35 من سلاح الجو الكوري الجنوبي اضطراريا بسبب عطل تقني

Lebanon 24
04-01-2022 | 23:00
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هبطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، اضطراريا خلال طلعة تدريبية بسبب عطل تقني.
وقال مسؤولون عسكريون إن طائرة مقاتلة من طراز F-35A تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي هبطت اضطراريا خلال طلعة تدريبية بسبب مشكلة في نظام إلكترونيات الطيران لكن لم يصب طيارها بأذى.

واضطرت طائرة الشبح للهبوط في قاعدة جوية في سيوسان على بعد 151 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول بعد أن تسببت المشاكل في توقف جهاز الهبوط مؤقتا، وفقا للمسؤولين.

وأوضح المسؤولون أن القوات الجوية ستعلق جميع طائراتها المقاتلة من نفس الطراز حتى ظهور نتيجة التحقيق.

وتخطط القوات الجوية الكورية الجنوبية والجيش الأمريكي للشروع في تحقيق مشترك في سبب الحادث للطائرة المقاتلة التي صنعتها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن.
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