عربي-دولي

طائرات ورحلات سرية في ولاية أميركية واتهامات لبايدن.. تفاصيل مثيرة تُكشف

Lebanon 24
04-01-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-903922-637769609326284283.png
Doc-P-903922-637769609326284283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مرشح جمهوري لشغل منصب حاكم ولاية بنسلفانيا ان هناك طائرات تهبط في الولاية، وعلى متننها مهاجرون غير شرعيين مما يهدد سكان الولاية، وذلك بتنظيم من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

 

ويحتل موضوع المهاجرين حيزا كبيرا من النقاش السياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع صعود إدارة بايدن إلى سدة الحكم قبل نحو عام، إذ تبنت سياسة جديدة مغايرة لسلفه دونالد ترامب.

 

وذكر لو بارليتا أن طائرة هبطت في مطار ليهاي فالي الدولي، الخميس الماضي، بألينتاون، كما وصل آخرون إلى سكرانتون قبل أسبوع، متحدثا عن 4 رحلات في هذا الإطار.

 

ونشر المرشح الجمهوري صور ما قال إنها طائرات مستأجرة، زعم أنها أقلعت من ولاية تكساس الجنوبية المحاذية للحدود مع المكسيك ووصلت إلى سكرانتون في ولايته يوم عيد الميلاد.

 

واتهم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنها تهدد سلامة سكان ولاية بنسيلفانيا بهذه الأفعال، وقال: " إن السرية الكبيرة وتجاهل سكان الولاية مستمران".

 

لكن النائب في مجلس النواب الأميركي عن الولاية ذاتها، مات كارترايت، نفى مزاعم المرشح الجمهوري.

 

وقال إن الرحلات الجوية كانت جزءا من عمل مشترك بين وزارة الصحة وبرنامج الخدمات الإنسانية الذي يعمل منذ سنوات طويلة وأشرفت عليه إدارات أميركية متعاقبة.

 

وأضاف في تصريحات إعلامية أن هذه الطائرات كانت تقل أطفالا غير مصحوبين بذويهم من أميركا الوسطى، بما في ذلك هندوراس وغواتيمالا.

 

وقال إن السلطات عثرت على رعاة جرى التدقيق بهم، حيث سيستقبل هؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنهم أي رعاة الأطفال سيوقعون على تعهد بحضور الأطفال إلى جلسات الاستماع الخاص بهم في المحاكم.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-01-05
11:00 | 2022-01-05
10:30 | 2022-01-05
10:00 | 2022-01-05
09:30 | 2022-01-05
09:00 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website