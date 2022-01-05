18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره
Lebanon 24
05-01-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره بعد.
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، : "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".
وأضاف ردا على أسئلة قراء الصحيفة قائلا: "هذا القرار يتعزز في داخلي. وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".
وتعهد الرئيس الفرنسي، مؤخرا بالالتزام بالاستحقاقات الديمقراطية في البلاد رغم الموجة الخامسة لفيروس "كورونا".
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن ماكرون قال "بوضوح شديد"، إن "الاستحقاقات الديمقراطية سيتم الالتزام بها"، في أوج موجة خامسة من وباء كوفيد-19.
وأوضح المتحدث غابريال أتال، خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، أن "الأمر يتعلق بالحياة الديمقراطية لبلدنا"، مؤكدا من جديد أنه "ليس هناك أي مشروع لتأجيل الانتخابات الرئاسية "مطروح على الطاولة ولا تحتها ولا في الخزانة المجاورة لها".
انتخابات رئاسية ثم تشريعية
ووفق الجدول الزمني المعلن، تشهد فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل المقبل، ثم انتخابات تشريعية في يونيو.
وتشير استطلاعات الرأي الصادرة مؤخرا إلى أن وصول الجمهوريين إلى الجولة الثانية في انتخابات أبريل 2022 غير مؤكد.
ويعد المرشح الأوفر حظا حتى الآن هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وتحل مارين لوبان الشعبوية اليمينية المتطرفة حاليا في المركز الثاني طبقا للاستطلاعات.
وفي شهر تموز الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، توقيتات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وانتُخب الرئيس إيمانويل ماكرون في السابع من أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.
تابع
الأكثر قراءة
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
Lebanon 24
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
14:40 | 2022-01-04
04/01/2022 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
12:14 | 2022-01-04
04/01/2022 12:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
01:45 | 2022-01-05
05/01/2022 01:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
12:28 | 2022-01-04
04/01/2022 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
06:59 | 2022-01-05
05/01/2022 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-01-05
وفاة مسؤولة جمهورية معارضة للقاحات كورونا جراء إصابتها بالفيروس
11:00 | 2022-01-05
السعودية تُحبط عمليتي تهريب كمية من المخدرات
10:30 | 2022-01-05
إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا
10:00 | 2022-01-05
هل غيّر اغتيال قاسم سليماني كثيراً في المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط؟
09:30 | 2022-01-05
هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب
09:00 | 2022-01-05
وسط أزمة أوكرانيا... خطوة عسكرية "مثيرة" للجيش الروسي
فيديو
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
05/01/2022 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
05/01/2022 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
05/01/2022 18:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact