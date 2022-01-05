ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره بعد.وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، : "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".وأضاف ردا على أسئلة قراء الصحيفة قائلا: "هذا القرار يتعزز في داخلي. وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".وتعهد الرئيس الفرنسي، مؤخرا بالالتزام بالاستحقاقات الديمقراطية في البلاد رغم الموجة الخامسة لفيروس "كورونا".وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن ماكرون قال "بوضوح شديد"، إن "الاستحقاقات الديمقراطية سيتم الالتزام بها"، في أوج موجة خامسة من وباء كوفيد-19.وأوضح المتحدث غابريال أتال، خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، أن "الأمر يتعلق بالحياة الديمقراطية لبلدنا"، مؤكدا من جديد أنه "ليس هناك أي مشروع لتأجيل الانتخابات الرئاسية "مطروح على الطاولة ولا تحتها ولا في الخزانة المجاورة لها".