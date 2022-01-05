عربي-دولي

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بغداد

Lebanon 24
05-01-2022 | 03:00
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استهدف صاروخ كاتيوشا، الأربعاء، قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وعسكرية محلية.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عبر حسابها في تويتر، سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث هناك تواجد لمستشارين من التحالف الدولي، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد. 
المصدر: الحرة
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