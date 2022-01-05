هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بغداد

سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية ... pic.twitter.com/6Zk7aqOhGU
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 5, 2022
سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية ... pic.twitter.com/6Zk7aqOhGU