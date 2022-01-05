هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بغداد

سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد ، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد ، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية ... pic.twitter.com/6Zk7aqOhGU — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 5, 2022

كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ، عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية.



وكان مراسل "الحرة"، قد نقل عن مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه، إن "الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا، وأن منظومة الدفاع الجوي "c-ram" تمكنت من إسقاط ثلاثة منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي".

ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد العراقية، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما دون أن تنجم عنهما أي خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.



وهذا الهجوم هو الثالث خلال يومين، بعد هجوم مماثل، الإثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في كانون الثاني 2020.