عربي-دولي

واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات

Lebanon 24
05-01-2022 | 04:30
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أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

وأضاف أن "تصرفات الحوثيين هذه تأتي في وقت ينبغي فيه على جميع الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة".

وحث بيان الخارجية الأميركية "الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن".

وصادر المتمردون اليمنيون، الاثنين، سفينة ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية قال التحالف بقيادة السعودية إنها تنقل معدات طبية، فيما أكد المتمردون أنها تحمل "معدات عسكرية".

وبث المتمردون الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم مشاهد بالفيديو قالوا إنها من على متن السفينة المصادرة.

ويمكن في الصور رؤية السفينة "روابي"، وفي مقطع آخر سيارات عسكرية وقطع أسلحة رشاشة وذخيرة.

وأنذر التحالف السعودي الحوثيين بأنه قد يستهدف موانئ يمنية، استخدمت في خطف وإيواء السفينة  إذا لم يتم الإفراج عنها.
المصدر: الحرة
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