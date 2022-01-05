‏The National Interest:حل الأزمة السورية يبدأ بفرض عقوبات على النفط الإيراني



كتبت مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية" ما فتئت إيران تزود نظام بشار الأسد في سوريا وجماعة حزب الله بنفط تقدر قيمته بملايين الدولارات. اختارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في الاتجاه الآخر، على الرغم من أن شحنات طهران تمثل انتهاكًا صارخًا للعقوبات الأميركية وسياسة الإدارة المعلنة لتأمين حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، والذي يدعو إلى عملية يقودها السوريون من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة وسلمية وسياسية للصراع.



وبحسب المجلة "لتحقيق ذلك ودفع الأسد بعيدًا عن إيران، على بايدن فرض عقوبات مرتبطة بسوريا على الكيانات الإيرانية التي تزود دمشق بالنفط. في تشرين الأول، أعاد وزير الخارجية أنطوني بلينكين تأكيد التزام الإدارة بتأمين حل سياسي في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. وذكر أن الإدارة لم "ترفع عقوبة واحدة عن سوريا أو تغير موقفها بمعارضة إعادة إعمار سوريا حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي، نعتقد أنه ضروري وحيوي". المشكلة في بيان بلينكين هي أن الإدارة تدّعي أن لديها سياسة واحدة لكنها على ما يبدو تنفذ سياسة أخرى. بدلاً من وضع الأسد في مأزق اختيار تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 أو الاعتماد على إيران، يعطي فريق بايدن الضوء الأخضر بهدوء لإعادة التأهيل الدبلوماسي للديكتاتور السوري دون حوافز قوية".

وتابعت، "لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من رفض إدارة بايدن استهداف كبار ممولي نظام الأسد بالعقوبات. في الفترة الممتدة ما بين شباط وكانون الأول 2020، قامت الإدارة السابقة بتعيين أكثر من 100 مسؤول سوري وداعميهم، بما في ذلك كبار الممولين مثل سامر فوز، وحسام قاطرجي، وياسر إبراهيم، ومحمد مسوتي. توقف هذا الجهد بمجرد أن تولى بايدن منصبه. كما أن الموافقة على مشاركة النظام في اتفاقية طاقة إقليمية من شأنها أن تفيد الحكومة السورية هي على الأرجح مؤشر أيضاً. إذا كانت إدارة بايدن تريد حقاً حلاً سياسياً في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، فعليها تقييد خيارات الأسد، وليس توسيعها. ولهذه الغاية، يجب على الإدارة أن تستفيد بشكل كامل من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والعقوبات الأميركية الأخرى التي تستهدف النظام السوري".

وبحسب المجلة، "ليس هناك مكان أفضل للبدء إلا من خلال استهداف شحنات النفط الإيرانية إلى حزب الله عبر الموانئ السورية. إن عقوبات قانون قيصر إلزامية، لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانونًا بفرضها على كل من يقدم عن علم دعمًا ماديًا مهمًا للحكومة السورية. بالإضافة إلى أنه لا يمكن الدفاع عنه قانونًا، فإن تجاهل شحنات النفط الإيراني إلى سوريا يزيل حافزًا قويًا لنظام الأسد المقعد اقتصاديًا لتقديم تنازلات كبيرة في النهاية على طاولة المفاوضات. إن الإثبات العام واضح في ما يتعلق بتطبيق العقوبات على السفن المعنية ومنشئ النفط والمنظمات التي تقدمه. تقوم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية بنقل النفط المستخرج والتوزيع من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية على نطاق واسع. يجب تصنيف هذه الكيانات لسلوكها ليس فقط تحت إشراف السلطات الإيرانية، ولكن أيضًا بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية للنظام مفادها أن الاعتماد المستمر على الطاقة الإيرانية سيكون له ثمن".

وأضافت، "ترسل إيران الوقود إلى حزب الله لأن لبنان في خضم أزمة اقتصادية تاريخية أدت إلى نقص في الطاقة الوطنية. وتقول إدارة بايدن إنها تريد إغاثة لبنان، بينما تظهر أن إيران ليست صديقة حقيقية للشعب اللبناني. إن فرض عقوبات على الواردات اللبنانية من الوقود الإيراني عبر سوريا سيقطع مصدر إمداد واحد، ويحفز الواردات اللبنانية من مصادر مشروعة، ويمنع حزب الله من استغلال أزمة الطاقة في البلاد لمصلحته السياسية. إن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتجات النهائية في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الطاقة، وبالإضافة إلى تدابير أخرى، لتحفيزها على تقديم تنازلات سياسية كجزء من قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وختمت المجلة، "بدلاً من إعادة تأهيل نظام الأسد من خلال الإهمال المتعمد في سياسة العقوبات، يجب على الإدارة تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين لنظام الأسد لاستعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات".