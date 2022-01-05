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عربي-دولي
إجماع حزبي ألماني على إعادة ترشيح شتاينماير لولاية رئاسية ثانية
Lebanon 24
05-01-2022
|
06:00
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قالت وكالة DPA، إن ائتلاف الاتحاد الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، قرر دعم ترشيح فرانك فالتر شتاينماير لولاية رئاسية ثانية.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الائتلاف، يملك الكتلة الثانية من حيث الحجم في البرلمان الألماني.
في وقت سابق، حظي ترشيح شتاينماير بدعم التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الألماني، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.
وبذلك بات التصويت، الذي سيجري في 13 شباط، بمثابة إجراء شكلي.
المصدر: روسيا اليوم
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