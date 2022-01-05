عربي-دولي

"أوميكرون" يقتل أوّل شخص في الهند

Lebanon 24
05-01-2022 | 07:30
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أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لشخص مصاب بمتحور "أوميكرون" في منطقة أودايبور بولاية راجاستان.

وأفادت مصادر حكومية، بحسب قناة NDTV، بأن لاكسمينارايان ناجار، 73 عاما، توفي إثر إصابته بمتحور "أوميكرون"، وهو يمكث في المستشفى منذ 15 كانون الاول.

وتم الإبلاغ عن إصابة ناجار بأمراض مصاحبة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، من بين أمراض أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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