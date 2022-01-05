كوريا الشمالية: الزعيم الراحل هو من اخترع "البوريتو"

ذكرت وسائل إعلام في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد الراحل، كيم جونغ إيل، اخترع "البوريتو".وأوردت صحيفة "Rodong Sinmun" الحكومية في كوريا الشمالية أن كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، كيم جونغ أون، فكّر في اختراع هذه الوجبة، قبل رحيلة قبيل وفاته عام 2011.وقالت إن ابنه يبدي أيضا اهتماما كبيرا بـ"البوريتو".ونشرت وسائل إعلام كورية شمالي مقاطع فيديو تظهر عددا من الأشخاص وهم يأكلون كميات من هذه الوجبة الخفيفة خارج مصنع للأغذية.وظهرت أيضاه جدارية كبيرة تظهر الزعيم الراحل، وقد علت وجهه ابتسامة عريضة في المطبخ وقد أحاط به الطباخون.وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن هذا الادعاء ليس جديدا على كوريا الشمالية، وزعيمها الراحل.