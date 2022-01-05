عربي-دولي

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

Lebanon 24
05-01-2022 | 09:30
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أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء بالمغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.


وتم تسجيل الهزة على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.
المصدر: روسيا اليوم
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المغرب

هزة أرضية

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