إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بولندي، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.وقال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في نيسان وحزيران وكانون الاول من العام الماضي".