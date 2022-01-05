عربي-دولي

إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

Lebanon 24
05-01-2022 | 10:30
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أعلن مسؤول بولندي، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وقال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".

وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في نيسان وحزيران وكانون الاول من العام الماضي".

المصدر: روسيا اليوم
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