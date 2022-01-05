عربي-دولي

السعودية تُحبط عمليتي تهريب كمية من المخدرات

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-904084-637769884761265122.jpg
Doc-P-904084-637769884761265122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط عمليتي تهريب كمية من المخدرات، والقبض على المتورطين.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن "المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة".

وأضاف "كما تم إحباط محاولات تهريب (627) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(28) طنا و(946) كيلوغراما من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة".

وأوضح، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم 35 متهما، بينهم 27 مواطنا و8 مخالفين لنظام أمن الحدود، 7 من الجنسية اليمنية و1 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2022-01-05
16:30 | 2022-01-05
16:00 | 2022-01-05
15:30 | 2022-01-05
15:00 | 2022-01-05
14:30 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website