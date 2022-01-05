هل غيّر اغتيال قاسم سليماني كثيراً في المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط؟

مر عامان على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة على مدرج مطار بغداد. كان سليماني العقل المدبر وراء حرب الظل الإيرانية في الشرق الأوسط، وعلى مدى سنوات، نظير قادة القيادة المركزية الأميركية (Centcom) ومديري وكالة المخابرات المركزية، كما تفاخر في رسالة نصية يُزعم أنه أرسلها إلى الجنرال ديفيد بتريوس، القائد العسكري الأميركي السابق في العراق.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "في هذه العملية، أصبح سليماني بطلاً محليًا ضد الهيمنة الغربية في المنطقة، والعامل الرئيسي للمقاومة بالنسبة للفئات الشيعية الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء إيران والعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان واليمن وغزة. لكنه تجاوز الانقسام الطائفي وحصل على دعم كبير من الأكراد والسنة الآخرين. وخرج الملايين إلى شوارع طهران وبلدته كرمان لرؤية نعشه، في عرض جماعي للحزن لم يشهده أحد منذ جنازة آية الله الخميني في العام 1989. بالنسبة للغرب وإسرائيل وشركائهم العرب والمعارضة السورية لبشار الأسد والمعارضة اليمنية للحوثيين، فقد كان العقل المدبر للعديد من أعمال الإرهاب الإيرانية. لكن هل أدى اغتياله إلى تغيير كبير في المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط؟"ويرى الموقع أن "العديد من الأمور المتعلقة بعملية الإغتيال قد تكشفت. في ذلك الوقت، زعمت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب أن سليماني قُتل لاستباق ضربة كبيرة كان يخطط لها. وقد تم فضح هذا الأمر الآن. لم يكن هناك تهديد وشيك من إيران ضد الأفراد الأميركيين في المنطقة لتبرير الضربة التي نُفذت في بغداد في 3 كانون الثاني 2020. في الآونة الأخيرة، ألمح ترامب إلى التلاعب الإسرائيلي وراء قراره بالتخلص من كبير الاستراتيجيين الإيرانيين، مضيفًا بشكل قاطع، مع ذلك، أن "الإسرائيليين على استعداد لمحاربة إيران حتى آخر جندي أميركي". كان تصريح ترامب غامضاً، لكن تصريح اللواء تامير هايمان، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، لم يكن كذلك. وأكد الأخير أن لاسرائيل دور في عملية الاغتيال. إذا كانت القدس قد عززت بعد ذلك أي أمل في البقاء محمية من غضب طهران، فإن كلمات ترامب وهايمان قد حطمت الأمر. يجب على صانعي القرار الإسرائيليين أن يضعوا في اعتبارهم، كما لوحظ سابقًا، أن رد فعل طهران على مقتل سليماني قد يستغرق سنوات حتى يتكشف. اعتقد رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، بنيامين نتنياهو، أنه كان ماهرًا في إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في العام 2018، ويبدو أنه قام بتلويث ذراعه في القيام بالعمل القذر المتمثل في القضاء على سليماني لإسرائيل. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن أيا من القرارين لم يخدم المصلحة الوطنية لإسرائيل، ناهيك عن مصلحة الولايات المتحدة. فبفضل انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، أصبحت طهران الآن أقرب من أي وقت مضى إلى العتبة النووية".التأثير الإستراتيجيوتابع الموقع، "بقدر ما يتعلق الأمر بالمشهد الاستراتيجي للمنطقة، فمن المشكوك فيه أن الموقف النسبي لإسرائيل أو الولايات المتحدة قد تحسن. صحيح أن إسرائيل نفذت سياسة تفاعل ذكية مع بعض الدول العربية، مما أسفر عن نتائج اقتصادية مهمة، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة. وهناك تطورات مهمة وشيكة مع البحرين والمغرب، لكن ما زال من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيكون لها تأثير استراتيجي. وإلى أن تنضم المملكة العربية السعودية، جوهرة تاج التطبيع الإسرائيلي مع العالم العربي، إلى اتفاقات إبراهيم، سيظل الحكم معلقًا. من ناحية أخرى، كانت هناك بعض التطورات المهمة الأخرى: لقد انسحبت الولايات المتحدة بشكل مذل من أفغانستان، وخسرت اللعبة في آسيا الوسطى، مع تداعيات خطيرة محتملة في غرب آسيا أيضًا؛ وصوت مجلس النواب العراقي لصالح الانسحاب الاميركي الكامل من البلاد؛ تحافظ الحكومة السورية على قبضتها وتعززها على الجزء المفيد من بلدها، حيث يعود القادة العرب الذين كانوا معاديين في السابق إلى دمشق الآن بشكل متزايد؛ ويستمر حزب الله في السيطرة على المشهد السياسي اللبناني. علاوة على ذلك، فإن الحوثيين، بغض النظر عن مدى قصف السعودية لليمن، يقتربون من الفوز بمدينة مأرب الاستراتيجية، أحد أهم معاقل السعودية في البلاد. حماس لا تزال تسيطر على غزة، ففي الربيع الماضي، رأت إسرائيل، ولأول مرة في تاريخها، مواطنيها العرب يقفون إلى جانب الفلسطينيين وهم يحتجون في شوارع القدس، زارعين إحساسًا تقشعر له الأبدان باحتمال اندلاع حرب أهلية داخل البلاد. إذا كانت المبادئ الأساسية وراء مقتل سليماني تراهن على ردع إيران الذاتي، فإنهم أخطأوا في الحسابات، كما أثبت قصف قاعدة الأسد الأميركية في العراق، هذا الهجوم الذي كان أكثر ضررًا ودقة مما كان يُعتقد في البداية".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب البحرية الأميركية والإسرائيلية ضد طهران، والتي تهدف إلى وقف إمدادات النفط إلى سوريا، قد توقفت الآن بعد انتقام إيران. ولم يمنع الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وفودًا من الرياض وأبو ظبي من الذهاب إلى طهران، فهذه الدول الخليجية تعرف مدى أهمية اتفاقية عدم اعتداء مع جارتها. كما يعلمون أن إسرائيل لا تستطيع ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة من المنطقة، وهم على خلاف متزايد مع واشنطن حول عمق الالتزام الأمني الأميركي. وأخيرًا، تعمل القيادة الإيرانية الجديدة على تغيير موقف البلاد من المفاوضات النووية، حيث تتجاهل أي ضغط غربي ضدها. ضع كل ذلك معًا ويصبح من الصعب القول إن إيران أكثر ردعًا مما كانت عليه قبل مقتل سليماني".ديناميكيات المنطقةوبحسب الموقع، "مثّل سليماني محاوراً موثوقاً للدعوة إلى وقف تصعيد لحظات الأزمة. في منطقة شديدة التقلب ، يجب الحفاظ على قنوات اتصال آمنة وسرية. كان قائد الحرس الثوري الإيراني بارعًا في ديناميكيات المنطقة شديدة التعقيد والمفرطة في الدقة. عندما كان ذلك ضروريًا، أبقى وكلائه المضطربين تحت السيطرة. إن العثور على خليفة جدير كان صعبًا بالنسبة لإيران، كما أظهرت آخر التطورات في العراق. كانت سلطته بلا منازع، تماما كما كانت قدرته على تقديم أي قضية بشكل فعال وسريع إلى كبار صناع القرار في طهران. لم يتم ملء الفراغ الذي تركه. سيخبرك أي محترف جاد يشارك في عالم غامض من الاستخبارات والحرب غير المتكافئة في الشرق الأوسط أنه لا ينبغي القضاء على شخص مهم مثل سليماني. فاقت قيمته الجوهرية في الحفاظ على قدر ضئيل من الاستقرار، وتجنب سوء التقدير والتصعيد الخطير، أي فوائد يمكن أن تنجم عن وفاته. فقط المبتدئون مثل ترامب، أو الإسرائيليون الذين لديهم مصلحة قصيرة المدى في توليد الصراع مثل نتنياهو، يمكنهم الذهاب إلى هذا الحد؛ وإذا كانت النية هي دفع إيران إلى الوراء، فقد فشلوا فشلاً ذريعًا".وأضاف: "على حد تعبير قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي: "لقد أصبحت صواريخ إيران تهديدًا مباشرًا أكثر من برنامجها النووي... لقد أصابت إلى حد كبير المكان الذي أرادت ضربه... يمكنها أن تضرب بشكل فعال عبر اتساع وعمق الشرق الأوسط". وأضاف ماكنزي بشكل مخيف أن إيران حققت قدرة "فوق الحد"، أي يمكنها إطلاق صواريخ أكثر مما يمكن لخصومها إسقاطها أو تدميرها، مما يجعل من الصعب للغاية التحقق منها أو هزيمتها. وخلص القائد إلى أن "القدرة الإستراتيجية لإيران هائلة الآن". يتقلص مجال التوصل إلى حل وسط من كلا الجانبين لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أشهر إن لم يكن أسابيع، ولا يبدو أن القيادة الإيرانية الجديدة قلقة بشكل خاص من مثل هذا المنظور. بغض النظر عن عدد المرات التي يقوم فيها الإسرائيليون بـ"جز العشب" للبرنامج النووي الإيراني بالتخريب وقتل العلماء الإيرانيين، فإن البحث والتطوير الذي اكتسبته إيران خلال العامين الماضيين لا يمكن عكسه. وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق، الجنرال إسحاق بن إسرائيل، مؤخرًا إنه حتى قبل 10 سنوات ربما كان بإمكان إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال، لكنه أضاف: "اليوم، كل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج قنبلة هي بالفعل في أيدي الإيرانيين. والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت إيران ستقرر المضي قدما أم لا. وهذه مجرد مسألة وقت".وختم الموقع: "لا بد من أن قتل قاسم سليماني كان مغريًا للغاية، لكن في بعض الأحيان، لا سيما في الشرق الأوسط، لا يكون الخيار الأكثر إغراءًا بالضرورة هو الخيار الأفضل