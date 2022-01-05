وفاة مسؤولة جمهورية معارضة للقاحات كورونا جراء إصابتها بالفيروس

توفيت كيلي إرنبي، النائبة السابقة للمدعي العام في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأميركية والتي اشتهرت برفضها للقاحات كورونا، وذلك إثر مضاعفات إصابتها بالفيروس.وأفاد بيان صادر عن الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج، بأن أرنبي (46 عاما) توفيت "بشكل غير متوقع بعد إصابتها بمرض لفترة وجيزة".وعملت إرنبي كنائبة للمدعي العام في مقاطعة أورانج لمدة 10 سنوات. وفي عام 2020 ترشحت لشغل مقعد في الجمعية المحلية للولاية، ممثلة الحزب الجمهوري، لكنها خسرت.كما كانت عضوا منتخبا في الحزب الجمهوري في مقاطعة أورانج وكانت في منتصف فترة ولايتها التي مدتها أربع سنوات عندما توفيت.