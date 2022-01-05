عربي-دولي

اشتعال النيران في قاعدة للجيش الأميركي بريف دير الزور الشمالي

Lebanon 24
05-01-2022 | 13:30
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أفادت مصادر لصحيفة "الوطن" السورية باشتعال نيران كثيفة في قاعدة للجيش الأميركي بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف.
وقالت مصادر في قرية حوايج ذيبان للصحيفة: "اشتعال النيران بشكل كثيف في قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف"، مشيرة إلى أنه "من غير المعروف حتى الآن إن كانت هناك خسائر بشرية بين الجنود الأميركيين، ولكن هناك حالة استنفار كبيرة للجيش حول القاعدة".
المصدر: روسيا اليوم
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