عربي-دولي

واشنطن تدين إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي وتدعو إلى الحوار

Lebanon 24
05-01-2022 | 15:00
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دانت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عملية إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه بأنه صاروخ باليستي وحضت بيونغ يانغ على الحوار.
وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إن "عملية الإطلاق هذه تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وتمثل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي"، مشددا على "أننا ما زلنا ملتزمين بالنهج الدبلوماسي حيال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وندعوها للانخراط في الحوار".
وشدد على التزام واشنطن "الصلب" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات أمنية دورية عبر الإنترنت يوم غد الخميس مع نظيريهما اليابانيين.
هذا وذكر جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم، أن الشطر الشمالي أطلق ما "يفترض بأنه صاروخ باليستي" باتجاه البحر شرق شبه جزيرة من مقاطعة جاغانغ، المحاذية للصين.
يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عقد ثلاث لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن من دون أن يفضي الأمر إلى أي اتفاقات دائمة.

المصدر: روسيا اليوم
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