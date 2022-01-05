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عدوان إسرائيلي على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:32
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أعلنت "وكالة الانباء السورية" سانا عن عدوان إسرائيلي على محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي وسماع أصوات انفجارات بالمنطقة.
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قصف

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