عربي-دولي

التحالف يدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

Lebanon 24
06-01-2022 | 02:00
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن تدمير طائرئرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة اطلقت باتجاه المملكة، وأضاف: "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين".

ويأتي هذا التطور بعد يوم تنفيذ التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء.
وقال التحالف إن الضربات أسفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع.

وأكد التحالف الضربات دمرت أيضا مخزنين للطائرات المسيّرة في معسكر ضبوه في صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات الجوية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة من صنعاء.

وشدد التحالف على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
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