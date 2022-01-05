توقيف أكثر من 200 شخص خلال الاحتجاجات في كازاخستان

قال المكتب الصحفي لداخلية كازاخستان، إنه تم توقيف أكثر من 200 شخص خلال الفعاليات غير المشروعة التي وقعت الليلة الماضية.



وأضاف المكتب في بيانه: "تم توقيف واحتجاز أكثر من 200 شخص، لانتهاكهم النظام العام".

وذكر البيان، أن التحقيق الأولي بدأ للبت في 13 حالة اعتداء على ممثلي هيئات سلطات الدولة والقيم بأعمال شغب ومهاجمة مبان حكومية.



وشدد البيان على أن، هيئات الشؤون الداخلية تتخذ كافة الإجراءات الضرورية، لضمان سلامة وطمأنينة السكان.

وأوضح البيان، أن حوالي 100 شرطي أصيبوا بجروح، وألحقت أضرار بـ 37 سيارة رسمية، نتيجة أعمال الشغب.