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10 قتلى وفقدان آخرين إثر انقلاب زورق في زنجبار

Lebanon 24
06-01-2022 | 00:00
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ذكر مسؤول في جزيرة زنجبار التنزانية شبه المستقلة أن 10 أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق زورقهم أثناء توجههم لحضور جنازة.

وقال المفوض الإقليمي للمنطقة الجنوبية مطر زاهور إن تسعة ركاب آخرين تم إنقاذهم ويتلقون العلاج بعد غرق الزورق ليلة أمس الثلاثاء بالقرب من جزيرة كيسيوابانزا المجاورة لمنطقة مكواني، مشيرا إلى أن عددا آخر من الركاب لا يزالوا في عداد المفقودين.

وتسببت الرياح القوية في توقف أعمال الإنقاذ مؤقتا، لكن المفوض أكد أن "فريق البحث سيبذل قصارى جهده للعثور على المفقودين".

وتعتقد السلطات أن غرق الزورق كان نتيجة للأمواج العاتية والحمولة الزائدة.
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