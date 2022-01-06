عربي-دولي

الخرطوم تنعى سفير جمهورية جنوب السودان لدى الصين

Lebanon 24
06-01-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-904268-637770444360328605.jpg
Doc-P-904268-637770444360328605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، البروفيسور يوكوي موجا ألوزاي، سفير جمهورية جنوب السودان لدى الصين.
ونعى وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، باسم حكومة السودان وباسم جميع العاملين بوزارة الخارجية، ببالغ الحزن والأسى، يوكوي موجا ألوزاي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، التحق السفير يوكوي بوزارة الخارجية في العام 2006، قبيل انفصال جنوب السودان، وعمل سفيرا لجمهورية السودان لدى إسبانيا وتنقل في عدد من الإدارات داخل ديوان الوزارة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-01-06
10:10 | 2022-01-06
10:00 | 2022-01-06
09:30 | 2022-01-06
09:00 | 2022-01-06
08:30 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website