هل بلوغ متحور "أوميكرون" ذروته مدعاة للتفاؤل؟

في غضون أسابيع، ظهر متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في تشرين الثاني، في كل أنحاء العالم، مما أدى إلى ملايين الحالات الجديدة وإعادة فرض قيود للحد من انتشار كورونا في العديد من البلدان.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "باشرت كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بطرح إلزامية أخذ اللقاحات المعززة بأسرع ما يمكن، وذلك تماشياً مع الأبحاث التي أجراها صانعو لقاح كورونا "فايزر - بايونتك" و"موديرنا" والتي تشير إلى أن متحور "أوميكرون" يقوض فعالية الجرعتين القياسيتين من طلقات كوفيد الخاصة بهم، لكن هذه الطلقات المعززة تزيد بشكل كبير مستوى الحماية ضد هذا المتحور. ومع ذلك، فقد ارتفعت الحالات في كلا المنطقتين، حيث أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوم الاثنين، كما أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا أيضًا عن أعداد هائلة من الإصابات اليومية، بما يزيد عن 200000 حالة يوميًا في الإحصائيات الأخيرة. كما يرتفع عدد حالات دخول المستشفى بشكل مطرد في البلدان المتضررة، على الرغم من أن حالات الدخول والوفيات لا تزال أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة. بالإضافة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن "أوميكرون" تسبب مرضًا أقل خطورة من سابقاتها، فإن الخبراء متفائلون بحذر أنه في حين أن موجة "أوميكرون" تثبت أنها أكثر حدة من تلك المرتبطة بالمتغيرات السابقة، إلا أنها قد تكون أقصر أيضًا. على سبيل المثال، تعتقد جنوب إفريقيا أن موجة أوميكرون قد بلغت ذروتها، وربما تشهد لندن، التي سجلت ارتفاعاً في حالات الأوميكرون في كانون الأول قبل أن يترسخ المتحور حقًا في بقية أوروبا، حالات بدأت في الاستقرار، وفقًا للخبراء، مما يغذي الأمل في أن تصل موجة "أوميكرون" إلى ذروتها قريبًا في مكان آخر أيضًا".وتابعت الشبكة، "أصدرت حكومة جنوب إفريقيا بيانًا في 30 كانون الأول قالت فيه إن وزارة الصحة في البلاد قد أبلغت عن انخفاض بنسبة 29.7 ٪ في عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأسبوع المنتهي في 25 كانون الأول أي 89781 حالة، مقارنة بعدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأسبوع السابق والتي بلغت 127753 حالة. وقال البيان: "تشير كل المؤشرات إلى أن البلاد ربما تكون قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة على المستوى الوطني"، مع تراجع الحالات في كل المقاطعات باستثناء مقاطعة ويسترن كيب وإيسترن كيب، اللتين سجلتا زيادات بلغت 14٪ و 18٪ على التوالي. وأضاف البيان أنه مع ذلك، كان هناك انخفاض في قبول المستشفيات في كل المقاطعات باستثناء مقاطعة كيب الغربية، مشيرًا إلى أن حالات الدخول كانت أقل بشكل عام مع متحور "أوميكرون". "في حين أن متحور "أوميكرون" قابل للانتقال بشكل كبير، فقد كانت هناك معدلات أقل من الاستشفاء مقارنة بالموجات السابقة. وهذا يعني أن الدولة لديها طاقة استيعابية فائضة لاستقبال المرضى حتى من أجل الخدمات الصحية الروتينية. وهناك زيادة هامشية في عدد الوفيات في جميع المحافظات"."وبحسب الشبكة، "كان الخبراء العالميون يراقبون بيانات كوفيد في جنوب إفريقيا عن كثب، حيث كانت من بين الدول الأولى التي اكتشفت متحور "أوميكرون" والتي نبهت منظمة الصحة العالمية، والتي بالتالي صنفت السلالة الشديدة التحور على أنها "متغير مثير للقلق" في 26 تشرين التاني. وتشير الدراسات الواقعية من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة إلى أن الأشخاص المصابين بـ"أوميكرون" يصابون بمرض أكثر اعتدالًا مقارنةً بمتحور "دلتا" السائد سابقًا على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال، مما يعني أن عددًا أكبر من الحالات يمكن أن يترجم إلى مزيد من الضغط على الخدمات الصحية. عندما اكتشفه الأطباء لأول مرة في جنوب إفريقيا، لاحظوا أن مرضاهم يبدو وكأنهم يعانون من أمراض أكثر اعتدالًا أقرب إلى الزكام من الأنفلونزا، والتي ارتبطت أعراضها بسلالات سابقة من كوفيد. وجد أطباء جنوب إفريقيا أيضًا أن معظم الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بـ"أوميكرون" قد تم إدخالهم إلى المستشفى لأسباب أخرى ولا يحتاجون إلى الأكسجين. واقترحت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الدولية للأمراض المعدية في 28 كانون الأول أن دخول المستشفيات في تشوان (مدينة في مقاطعة جوتنج بجنوب إفريقيا حيث ارتفعت حالات الإصابة بالأوميكرون في كانون الأول) بسبب موجة "أوميكرون" قد بلغت ذروتها "في غضون أربعة أسابيع من بدئها. زادت حالات دخول المستشفى بسرعة وبدأت في الانخفاض خلال فترة 33 يومًا". وشبه فريد عبد الله، مدير أبحاث الإيدز والسل في مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا، موجة عدوى "أوميكرون" بـ"فيضان سريع" ووصف سرعة ارتفاع هذه الموجة وذروتها وانحدارها بـ"المذهلة"."وتابعت الشبكة، " مثل جنوب إفريقيا، تمت مراقبة المملكة المتحدة عن كثب لأنها كانت أول دولة أوروبية تتضرر بشدة من زيادة عدد الإصابات بـ"الأوميكرون" في كانون الأول، قبل أن ينتشر المتحور في الولايات المتحدة وأوروبا. وشهدت لندن، عاصمة المملكة المتحدة، ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بـ"الأوميكرون" في كانون الأول، لكن هناك دلائل على أن الحالات بدأت في الاستقرار، مما يشير مرة أخرى إلى أن موجة "أوميكرون" هذه ستبلغ ذروتها أسرع من الموجات السابقة. وعلق عالم الأوبئة نيل فيرجسون، الأستاذ في كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، يوم الثلاثاء بأنه "متفائل بحذر من أن معدلات الإصابة في لندن في تلك الفئة العمرية الرئيسية 18-50، والتي كانت تقود وباء أوميكرون، ربما تكون قد استقرت"، على الرغم من أنه قال للبرنامج الإذاعي "توداي" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت معدلات الإصابة ستنخفض بعد أم لا". وأشار إلى أنه "قد نرى نمطًا مختلفًا في المستشفيات"، مرددًا صدى المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين حذروا من احتمال تعرض مستشفيات المملكة المتحدة لمزيد من الضغط في الأسابيع المقبلة، حيث أشار فيرجسون إلى أنه "قد نشهد مستويات عالية لبضعة أسابيع". تميل حالات الاستشفاء والوفيات إلى تأخير الإصابات الجديدة لعدة أسابيع، لكن برنامج التطعيم ضد كوفيد في المملكة المتحدة ساعد في إبقاء حالات الدخول إلى المستشفى والوفيات أقل بكثير مما كانت عليه في المراحل الأولى من الوباء. ما إذا كان يمكن مقارنة تجربة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا مع المملكة المتحدة، فهو أمر لا يزال يتعين رؤيته، نظرًا للاختلاف في التركيبة السكانية وتغطية اللقاح ومستويات المناعة بين السكان".ونقلت الشبكة عن لورنس يونغ، وهو أستاذ في علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك، يوم الثلاثاء قوله: "يبدو الأمر كما لو أن الحالات تتراجع في لندن في الفئة العمرية 18-50 عامًا" لكن الأسابيع القليلة المقبلة ستثبت أنها حاسمة في رؤية كيفية حدوث أزمة "أوميكرون". وأشار إلى أن "المشكلة تنتشر الآن بين الفئات العمرية الأكبر سنًا والتي من المحتمل أن تكون قد تأججت من خلال الاختلاط خلال موسم الأعياد وستؤدي إلى نتائج أكثر خطورة ودخول المستشفى"، بالإضافة إلى "المزيد من العدوى لدى الأطفال في سن المدرسة والتي ستزيد من عدد الحالات". وأشار إلى أنه "نظرًا للانتشار الواسع والسريع لـ"لأوميكرون" جنبًا إلى جنب مع مستوى المناعة لدى السكان، فلن يتبقى الكثير من الأشخاص المعرضين للإصابة، لذلك من المتوقع أن تنخفض أعداد الحالات خلال الأسبوعين المقبلين. قد لا يشبه هذا الانخفاض الحاد ذاك الذي تم الإبلاغ عنه في جنوب إفريقيا بسبب معدلات الإصابة المختلفة في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة المتأثرة بإجراءات تقييدية متغيرة"."وتابعت الشبكة، "قال داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الثلاثاء أن بيانات وخبرة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا مدعاة للتفاؤل، وكذلك حقيقة أن "العدد الهائل" من عدوى "الأوميكرون" في أوروبا "لا يُترجم بشكل متناسب إلى حالات دخول وحالات وفاة معززة في وحدة العناية المركزة، على الرغم من التحذير من أن الموت يستغرق وقتًا". كانت عمليات الدخول إلى المستشفيات هي المقياس الرئيسي الذي يجب مراقبته، وفقًا للبروفيسور ديفيد هيمان، عالم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي. وقال هيمان لبرنامج "Squawk Box Europe" على قناة "سي أن بي سي" يوم الأربعاء، "هذا الفيروس التاجي، مثله مثل الفيروسات التاجية الأخرى، سيكون فيروسًا مستوطنًا في البشر ومن المحتمل أن يتسبب في النهاية في نزلات البرد. هذا لأنه مع زيادة المناعة لدى السكان، وبالفعل تزيد مستويات الأجسام المضادة في المملكة المتحدة عن 90٪، فبمجرد حدوث ذلك، يتم تعديل الفيروس، من دون أن يتم منعه من إعادة نقل العدوى أو إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ولكن يتم منعه من التسبب في مرض خطير، ولهذا فإن مراقبة ومتابعة دخول المستشفى أمر مهم للغاية".