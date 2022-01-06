عربي-دولي

حالات مرعبة.. هذا ما حلّ بهم بعد رفضهم تلقي لقاح كورونا!

Lebanon 24
06-01-2022 | 02:42
A-
A+
Doc-P-904351-637770593286808067.png
Doc-P-904351-637770593286808067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كثيرون يعتقدون أن مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا، يوقع إصابات شديدة يبن كبار السن فقط، لكن متوسط عمر المرضى المصابين بأعراض المرض الخطيرة يبلغ 50 عاما.

 

وأوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الخيمس، قصتين تبرز خطورة عدم تلقي لقاح كورونا.

 

وقالت إن فيون بارنيت اعتقدت أنها في مأمن من عواقب "كوفيد -19" لأنها شابة، لكن الأمر انتهى بها في غيبوبة استمرت 5 أيام.

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدث، فقد تساقط شعرها، وأصبحت بحاجة إلى تعلم المشي على قدميها من جديد.

 

وبعد الإصابة وفوات الأوان، أصبحت فيون تحث البريطانيين على تلقي اللقاح، مؤكدة أن المرض ليس خطرا على كبار السن فحسب.

 

وتعد حالة فيون نادرة على صعيد الأعراض التي يتسبب بها فيروس كورونا.

 

وفي قصة أخرى، توفيت الحامل سادي إكسلي (24 عاما)، التي رفضت تلقي لقاح كورونا.

 

ويقول والدها إن مناهضي اللقاح أقنعوا ابنته بأنها لو حصلت على اللقاح، فإنها ستقتل الجنين في أحشائها.

 

وتوفيت السيدة البريطانية في كانون الأول الماضي، لكن الأطباء تمكنوا من إنقاذ المولود عن طريق عملية قيصرية.

 

وفي قصة ثالثة، قرر المتطوع في تقديم الرعاية غلين مباريت وهو أب يبلغ من العمر (51 عاما) عدم تلقي اللقاح، رغم الخطر المحدق به نظرا لضعف جهاز المناعة لديه، لكنه توفى لاحقا بسبب كورونا.

 

وكانت آخر كلمات غلين مباريت للممرضات: "يا ليتني تلقيت جرعة (اللقاح)".

 

ويعتقد ابن عمه، كين، أنه كان بالإمكان أن يضل غلين مع العائلة لو كان أخذ اللقاح.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-01-06
10:10 | 2022-01-06
10:00 | 2022-01-06
09:30 | 2022-01-06
09:00 | 2022-01-06
08:30 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website