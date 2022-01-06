عربي-دولي

ترامب يدعو مؤيديه إلى "انتفاضة" بوجه إدارة بايدن

Lebanon 24
06-01-2022 | 08:30
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دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "أمة MAGA" إلى "الانتفاضة" ضد إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد كورونا، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول.

وانتقد ترامب في بيان صادر عن منظمة Save America PAC، الرئيس بايدن بسبب حديثه عن أن إدارته ستفرض اللقاح على أطفال المدارس وتجبر المدارس على الإغلاق، وسط زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال ترامب في البيان: "الآن، هناك حديث من قبل إدارة بايدن مرة أخرى حول إغلاق المدارس، وحتى فرض التطعيم على أطفال المدارس.. هذا أمر شائن ، وعلى أمة MAGA (make america great again) أن تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية".
المصدر: روسيا اليوم
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