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قبل ساعات من الاحتجاجات.. قطع الإنترنت عن السودان

Lebanon 24
06-01-2022 | 07:30
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بينما تستعد قوات الأمن في السودان لمواجهة احتجاجات ضخمة، الخميس، قطعت خدمة الإنترنت والاتصالات لكافة الشبكات في السودان.

وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الأربعاء، انتشارا أمنيا كثيفا، استباقا لمسيرات مقرر أن تخرج الخميس، في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل نزع فتيل الأزمة.

وأغلقت قوات الأمن في الخرطوم عددا من الجسور والشوارع الرئيسية بالحاويات والأسلاك الشائكة.

ومع مطلع الخميس، أعلن عن قطع جزئي لشبكات الإنترنت في السودان، قبل انطلاق المظاهرات، قبل أن يكشف عن قطع خدمة الإنترنت والاتصالات لكافة شبكات السودان.

وشهدت العاصمة الخرطوم انتشارا أمنيا كبيرا، استعدادا للتظاهرات، بينما أغلقت السلطات عددا من الشوارع الرئيسية في الخرطوم.
المصدر: سكاي نيوز
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