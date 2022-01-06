عربي-دولي

"أوميكرون" يصل إلى بلد عربي جديد مع 5 إصابات

Lebanon 24
06-01-2022 | 09:30
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا لعدد من العائدين من السفر.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، حيث تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".
المصدر: روسيا اليوم
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