"أوميكرون" يصل إلى بلد عربي جديد مع 5 إصابات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا لعدد من العائدين من السفر.



وذكرت الوزارة في بيان أن "الحالات المكتشفة شخصت من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، حيث تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".