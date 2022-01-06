مسؤول إسرائيلي يصف المستوطنين بأنهم "ليسوا من بني البشر"

وصف نائب وزيرة الاقتصاد في إسرائيل، يائير غولان، من حزب "ميرتس" المستوطنين في مستوطنة حوميش بأنهم "ليسوا من بني البشر وصورة فاسدة للشعب اليهودي".وفي مقابلة مع قناة الكنيست، قال غولان إن "نفس الأشخاص الذين يتواجدون في هذه النقطة الاستيطانية يقومون بأعمال العربدة والعنف في قرية برقة، ولذا يجب عدم دعمهم، بل طردهم بالقوة من هذا المكان، وإعادة الهدوء إلى نصابه".وردا على هذا التصريح، اعتبر رئيس الوزراء، نفتالي بينت، أن "أقوال غولان تثير الاشمئزاز ومقززة وترقى إلى فرية دم"، داعيا إلى إقالة غولان من منصبه.