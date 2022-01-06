عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يصف المستوطنين بأنهم "ليسوا من بني البشر"

Lebanon 24
06-01-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-904447-637770760863842313.jpg
Doc-P-904447-637770760863842313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف نائب وزيرة الاقتصاد في إسرائيل، يائير غولان، من حزب "ميرتس" المستوطنين في مستوطنة حوميش بأنهم "ليسوا من بني البشر وصورة فاسدة للشعب اليهودي".

وفي مقابلة مع قناة الكنيست، قال غولان إن "نفس الأشخاص الذين يتواجدون في هذه النقطة الاستيطانية يقومون بأعمال العربدة والعنف في قرية برقة، ولذا يجب عدم دعمهم، بل طردهم بالقوة من هذا المكان، وإعادة الهدوء إلى نصابه".

وردا على هذا التصريح، اعتبر رئيس الوزراء، نفتالي بينت، أن "أقوال غولان تثير الاشمئزاز ومقززة وترقى إلى فرية دم"، داعيا إلى إقالة غولان من منصبه.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-06
16:00 | 2022-01-06
15:30 | 2022-01-06
15:00 | 2022-01-06
14:30 | 2022-01-06
14:00 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website