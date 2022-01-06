عربي-دولي

عنصر من "طالبان" يعنّف أفغانيا في وسط الشارع... والسبب قصة الشعر!

Lebanon 24
06-01-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-904460-637770793033026800.jpg
Doc-P-904460-637770793033026800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو يظهر أحد عناصر حركة "طالبان" يضرب مواطنا أفغانيا، ويقص شعره بالقوّة، بعدما استفزته قصة شعره.

فوسط الشارع وذهول المارة، وقف الرجل "لا حول له ولا قوة"، أمام غضب العنصر الذي قصّ شعره.
 
 
 
المصدر: العربية
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم طالبان: سيتم إنشاء فرقة "انتحارية" ضمن جيش أفغانستان تقوم بمهمات خاصة (العربية)
lebanon 24
06/01/2022 23:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين حركة طالبان وحرس حدود تركمانستان
lebanon 24
06/01/2022 23:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: العقوبات الأميركية تقرّب "طالبان" من إيران
lebanon 24
06/01/2022 23:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 جنود باكستانيين خلال مداهمات في معقل سابق لـ"طالبان"
lebanon 24
06/01/2022 23:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قصة الشعر

طالبان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-01-06
16:00 | 2022-01-06
15:30 | 2022-01-06
15:00 | 2022-01-06
14:30 | 2022-01-06
14:00 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website