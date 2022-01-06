عنصر من "طالبان" يعنّف أفغانيا في وسط الشارع... والسبب قصة الشعر!

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو يظهر أحد عناصر حركة "طالبان" يضرب مواطنا أفغانيا، ويقص شعره بالقوّة، بعدما استفزته قصة شعره.



فوسط الشارع وذهول المارة، وقف الرجل "لا حول له ولا قوة"، أمام غضب العنصر الذي قصّ شعره.