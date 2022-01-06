إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن إصابة وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني، صباح اليوم.



وأوضحت الوزارة في بيان أن "الوزير يطبّق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".