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طهران تدعو سيئول إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

Lebanon 24
06-01-2022 | 15:30
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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، على باقري كني، إنه يجب على كوريا الجنوبية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لديها.
وجاء ذلك خلال لقاء باقري كني بنظيره الكوري الجنوبي، تشوي جانغ كان، الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا التي تحتضن مباحثات إحياء اتفاق إيران النووي.
ودعا باقري كني خلال اللقاء كوريا الجنوبية إلى العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية "بمنأى عما تتمخض عن المباحثات في فيينا"، مضيفا أن "العقوبات الأميركية الأحادية لا تبرر السلوك كوريا في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران".
وأشار إلى أن "امتناع كوريا الجنوبية، غير المبرر وغير الشرعي عن تسديد ديونها لإيران، يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين إيران وكوريا الجنوبية، وعلى سيئول أن تقوم بالإفراج عن الأصول الإيرانية على وجه السرعة".
من جانبه، لفت جانغ كان خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات بين سيئول وطهران، وقدم شرحا حول الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
المصدر: روسيا اليوم
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