عربي-دولي

البنتاغون: روسيا حشدت 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا

Lebanon 24
06-01-2022 | 16:59
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أبلغ مصدر من البنتاغون الأميركي سكاي نيوز عربية، بأن موسكو تحشد على الحدود مع أوكرانيا أكثر من 100 ألف عنصر و13 ألف دبابة وأكثر من 1800 قطعة مدفعية، في تطور "مقلق" وفقا لآخر المعلومات.
وقال مصدر من البنتاغون لسكاي نيوز عربية: "التوتر مع روسيا حول أوكرانيا ما زال قائما والحشد الروسي المتغير حجما ونوعية لم يغيّر من تهديدات الكرملين".
وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـسكاي نيوز عربية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحشد الروسي لم يغيّر من تهديدات الكرملين فيما يتعلق باحتمالات غزو روسيّ لأراض اوكرانية في الاسابيع او الاشهر القليلة المقبلة.
وأضاف المسؤول أن آخر المعلومات تفيد أن موسكو تحشد أكثر من 100 ألف عنصر، ونحو 13 ألف دبابة، وأكثر من 1800 قطعة مدفعية وآليات قادرة على إطلاق 1500 صاروخ يصل مداها ما بين 200 و300 ميل داخل الأراضي الأوكرانية. 
وكشف المسؤول أن البنتاغون ومن خلال اتصال الوزير لويد أوستن بنظيره الروسي سيرغي شويغو، يسعى إلى التأكيد على احترام الخط الأحمر القاضي، بأن على موسكو عدم اجتياح أوكرانيا، وضرورة التعويل على الحوار والسبل الدبلوماسية، بدءا من قمة العاشر من أيار، لمنع أي انزلاق أمني غير محسوب وغير مضمون النتائج. 
وألمح المسؤول أنه ينبغي عدم الاستهانة بقدرات الجيش الأوكراني ملمحا بأن الصواريخ المضادة للدبابات، والتي منحتها واشنطن إلى كييف، قد تلحق خسائر فادحة بالقوات الانفصالية والجيش الروسي فيما لو حصلت تطورات داخل اراضي اوكرانيا. 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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