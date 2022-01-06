عربي-دولي

وكالة الأنباء الفلسطينية... باللغة العبرية!

Lebanon 24
06-01-2022 | 23:11
A-
A+
Doc-P-904590-637771328684704636.jpg
Doc-P-904590-637771328684704636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، من جديد، نسخة لها باللغة العبرية، إضافةً إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وقالت إن الهدف من هذه الخطوة هو «الوصول إلى الجمهور الإسرائيلي، الذي يتغذى فقط من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أصبحت يمينية في أغلبيتها، وتدعم المستوطنين المغالين في التطرف والعنف، باستثناء صحيفة (هآرتس) التي تنشر بموضوعية».
وتشمل الصفحة أخباراً حول الأحداث اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كما تتضمن مواضيع مختلفة ومقالات تحليلية وقصصا صحافية، موجهة إلى الرأي العام الإسرائيلي، وستنقل الرؤية الاستراتيجية والمواقف اليومية للنظام السياسي الفلسطيني.
وتوجهت «وفا» إلى قطاع في الجمهور الإسرائيلي يؤيد «حل الدولتين» للشعبين، بالدعوة إلى الكتابة للموقع، باللغة العبرية، لافتة إلى «ونحن سنهتم في ترجمة مقالاتكم باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية». كما دعتهم إلى التعليق على ما يُكتب في الموقع، مع «الوعد بنشرها بلا رقابة وبلا تدخل في النص».
المصدر: الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-01-07
04:30 | 2022-01-07
04:00 | 2022-01-07
03:32 | 2022-01-07
03:30 | 2022-01-07
03:00 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website