الحوثيون ينفون استخدام "ميناء الحديدة" لأغراض عسكرية

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه بالطيران عام 2015، نافية اتهام "التحالف العربي" بقيادة السعودية لها، باستخدام الميناء لأغراض عسكرية.وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، إن "ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه بالطيران أواخر عام 2015 إلا ما ندر من عمليات إنسانية، ومع ذلك تهديد تحالف العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدا فقبل أيام قصف مطار صنعاء ومنشآت مدنية أخرى بدعاوى سخيفة".وأضاف عبد السلام أن "اختلاق المبررات والادعاءات الكاذبة هو ديدن هذا التحالف المفلس".

يأتي ذلك بعد اتهام وجهه التحالف العربي للجماعة، بالتخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن "روابي" انطلاقا من ميناء الحديدة، واتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.وكان الحوثيون أعلنوا الاثنين الماضي احتجاز سفينة شحن إماراتية في المياه الإقليمية اليمنية، وقالت الجماعة إن السفينة "تحمل معدات عسكرية"، وذلك بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة، وقالت إن السفينة تمارس "أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".في المقابل، اتهم التحالف، جماعة "أنصار الله"، باختطاف "روابي"، أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية، مساء الأحد الماضي، من قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن، وقال إنها تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.