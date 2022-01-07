عربي-دولي

واشنطن "تراقب عن كثب" نشر قوات مدعومة من روسيا في كازاخستان

Lebanon 24
07-01-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-904603-637771344635883997.jpg
Doc-P-904603-637771344635883997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت الولايات المتحدة، الخميس، القوات الروسية التي تم نشرها في كازاخستان، من السيطرة على مؤسسات الجمهورية السوفياتية السابقة، مشيرة إلى أن العالم سيراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان.


وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "الولايات المتحدة، وبصراحة العالم، سيراقب للكشف عن أي انتهاك لحقوق الإنسان"، مضيفا: "سنراقب أيضا للكشف عن أي خطوات قد تمهّد للسيطرة على مؤسسات كازاخستان".

وأكد برايس بأنه سيترك حكومة كازاخستان لتبرر دعوتها لتدخّل منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.


وأفاد رئيس المنظمة الحالي، وهو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأن التحالف استجاب لطلب جاء على إثر "تدخل خارجي".
 
وبينما لم يرد على التعليق مباشرة، كرر برايس دعوته إلى كازاخستان للتعامل مع المشكلات التي أدت إلى الاضطرابات التي أثارتها تظاهرات حاشدة نادرة من نوعها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وقال برايس: "نأمل بأن تتمكن حكومة كازاخستان قريبا من التعامل مع المشكلات التي تعد اقتصادية وسياسية في طبيعتها"، مضيفا بأن الولايات المتحدة تعد "شريكا" للدولة الواقعة في وسط آسيا.
 
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الخميس، اتصالا مع نظيره الكازاخستاني مختار تليوبيردي، ودعا إلى حل سلمي للأزمة واحترام حرية الإعلام.

وشدد بلينكن "على دعم الولايات المتحدة الكامل لمؤسسات كازاخستان الدستورية وحرية الإعلام ودافع عن حل سلمي للأزمة يحترم حقوق الإنسان"، بحسب برايس.

وأفاد برايس أن وزير الخارجية الأميركي استغل الاتصال لمناقشة المخاوف المرتبطة بتحرّكات الجنود الروس قرب الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي قولها إن إجمالي عدد قوات حفظ السلام سيبلغ حوالي 2500 ويمكن تعزيزها إذا لزم الأمر.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-01-07
04:30 | 2022-01-07
04:00 | 2022-01-07
03:32 | 2022-01-07
03:30 | 2022-01-07
03:00 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website