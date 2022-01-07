20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجائحة يتّمت 100 ألف طفل في البيرو...اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
07-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت ليما عاصمة البيرو، الخميس، أن جائحة كوفيد-19 يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا لجهة أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.
وقالت وزيرة المرأة، أناهي دوراند، بناء على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إن "بلدنا هو للأسف البلد الذي يعد ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمهم أو ولي أمرهم خلال الوباء".
وأعربت الوزيرة عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا أبا أو أما بسبب الجائحة.
وأوضحت دوراند أن وزارتها تدفع حاليا معاشا شهريا قدره 200 سول "حوالي 50 دولارا" لأكثر من 18 ألف أسرة، مشددة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة.
وقالت إن الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 84 ألف طفل يتيم، كما ستوفر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعما نفسيا وتربويا.
والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة بنحو 6122 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وأصيب في هذه الدولة الأميركية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا توفي حوالى 203 آلاف منهم.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
Lebanon 24
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
12:22 | 2022-01-06
06/01/2022 12:22:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل ملكات جمال لبنان.. هكذا أصبحت غبريال بو راشد بعد 17 عاماً على تتويجها (صور)
Lebanon 24
من أجمل ملكات جمال لبنان.. هكذا أصبحت غبريال بو راشد بعد 17 عاماً على تتويجها (صور)
08:00 | 2022-01-06
06/01/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-06
06/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشهد "مؤلم"... حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (فيديو)
Lebanon 24
المشهد "مؤلم"... حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (فيديو)
11:36 | 2022-01-06
06/01/2022 11:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي لدى لبنان... ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي لدى لبنان... ماذا قال فيها؟
10:03 | 2022-01-06
06/01/2022 10:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-01-07
"تطورات جديدة" في كازاخستان.. وإعلان تصفية 26 مسلحا
04:30 | 2022-01-07
الدول الإفريقية ما بين "الشراكات" مع واشنطن و"فخ الديون" مع بكين
04:00 | 2022-01-07
"السيناريوهات المحتملة" إن خسر إردوغان الانتخابات
03:32 | 2022-01-07
لو دريان: تقدم في المحادثات النووية مع إيران
03:30 | 2022-01-07
الشرق الاوسط بحالة تأهب والاستخفاف بالتهديد باندلاع حرب غير مبرر
02:45 | 2022-01-07
الامارات العربية المتحدة: جديدها بدأ اليوم
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
07/01/2022 12:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
07/01/2022 12:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
07/01/2022 12:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact