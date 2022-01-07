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الجائحة يتّمت 100 ألف طفل في البيرو...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
07-01-2022 | 03:00
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أعلنت ليما عاصمة البيرو، الخميس، أن جائحة كوفيد-19 يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا لجهة أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

وقالت وزيرة المرأة، أناهي دوراند، بناء على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إن "بلدنا هو للأسف البلد الذي يعد ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمهم أو ولي أمرهم خلال الوباء".

وأعربت الوزيرة عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا أبا أو أما بسبب الجائحة. 

وأوضحت دوراند أن وزارتها تدفع حاليا معاشا شهريا قدره 200 سول "حوالي 50 دولارا" لأكثر من 18 ألف أسرة، مشددة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة.

وقالت إن الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 84 ألف طفل يتيم، كما ستوفر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعما نفسيا وتربويا.

والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة بنحو 6122 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وأصيب في هذه الدولة الأميركية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا توفي حوالى 203 آلاف منهم.
المصدر: الحرة
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